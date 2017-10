IMF-baas Christine Lagarde waarschuwt: "We zullen gebraden, geroosterd en gegrild worden"

Christine Lagarde, directeur van het Internationaal Monetair Fonds, waarschuwt voor een "duistere toekomst" als de wereld niet onmiddellijk in actie schiet tegen de klimaatverandering.

"Als we deze problemen niet aanpakken gaan we een duistere toekomst tegemoet" over vijftig jaar, waarschuwde Lagarde gisteren tijdens een economische conferentie in de Saoedische hoofdstad Riyad. "We zullen gebraden, geroosterd en gegrild worden," als we nu geen "kritieke beslissingen" nemen over de klimaatverandering, klonk het. Lagarde dringt al jaren aan op dringende actie tegen global warming.

In 2015 ondertekenden 195 landen het Klimaatakkoord van Parijs dat de uitstoot van broeikasgassen wil terugdringen om zo hopelijk de temperatuursstijging de komende vijftig jaar te beperken tot twee graden celsius. Maar de Amerikaanse president Donald Trump maakte in juni bekend dat hij de VS terugtrekt uit het akkoord. Hij kreeg daarvoor snoeiharde kritiek van wereldleiders en milieuorganisaties. Onder ander voormalig VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon verweet Trump "aan de verkeerde kant van de geschiedenis" te staan.

Gelijkheid

Lagarde pleitte ook voor de aanpak van de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen en voor gelijkheid tussen de landen. Als de wereld een toekomst wilt die "eruitziet als een utopie en geen dystopie" moeten die bezorgdheden aangepakt worden, zei ze. Volgens Lagarde zal olie over vijftig jaar tijd niet meer zo belangrijk zijn als vandaag.