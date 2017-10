Imago van de 'grote, boze wolf' ligt onder vuur

U vindt dat uw hond in niets lijkt op de grote, boze wolf waar hij van afstamt? Een nieuwe studie werpt een heel nieuw licht op het gedrag van beide soorten, en dus op het domesticatieproces van de hond. Wolven blijken immers beter te kunnen samenwerken dan hun huiselijke verwanten.

Wanneer u vanavond thuiskomt, komt uw trouwe viervoeter u kwispelend tegemoet. Nadien vlijt hij zich gezellig bij u in de zetel. Niets dat doet herinneren aan het wilde dier dat zijn voorvader was.

Eerder onderzoek leidde tot aanwijzingen dat het zachte karakter en het tolerante temperament van de hond ontwikkeld werd in de loop van het domesticatieproces. Dat begon zo'n 30.000 jaar geleden, toen wolven zich naar de randen van menselijke kampplaatsen begaven, op zoek naar voedselresten. Tijdens een lang proces veranderden hun gedrag en genen, tot ze uiteindelijk evolueerden tot de honden die we nu kennen.

Maar het verhaal is niet zo eenduidig, zegt onderzoeker Sarah Marshall-Pescini aan de BBC. Wolven zijn immers sociale dieren. Ze leven in hechte familiegroepen, voeden hun pups samen op en jagen in groep. Gedrag dat niet gezien wordt bij de moderne hond.

Touwtrektest

Share Honden slaagden slechts tweemaal in de test, wolven honderd keer De onderzoekers voerden experimenten uit in het Wolf Science Center in Wenen, waar wolven en honden in dezelfde omgeving worden grootgebracht. Dat geeft een inzicht in het natuurlijke gedrag van beide diersoorten, ver weg van menselijke invloeden.



Om te testen of samenwerking natuurlijk gedrag is voor wolven en honden, voerden de wetenschappers een klassiek gedragsexperiment uit: de touwtrektest. Daarbij wordt een stukje voer aan een touw vastgemaakt, en moet het dier aan het touw trekken om het voedsel te bemachtigen. In dit geval lieten de onderzoekers twee dieren simultaan aan een touw trekken. Enkel als ze samen aan het touw trokken, kregen ze toegang tot een stuk rauw vlees.

Honden slaagden slechts tweemaal (van 472 pogingen) in de test. Wolven bleken efficiënten en brachten de taak honderd van de 416 keer tot een goed einde. Ze scoren daarmee even goed als chimpansees. "Wolven zijn ongelooflijk goed in samenwerken en vormen zeer sterke sociale banden", besluiten ze.

Honden bleken daarentegen bijna nooit samen te werken, mogelijk omdat ze conflicten wilden vermijden.

Sociaal gedrag

Wat wil dat nu zeggen over onze trouwe vrienden? Wolven zijn de enige grote carnivoorsoort die gedomesticeerd is. Mogelijk speelde hun sociale gedrag hierbij een centrale rol, en is het dus niet zo dat ze die kwaliteit pas in de loop van het lange domesticatieproces ontwikkelden. Deze studie, die verscheen in het vakblad PNAS, suggereert in ieder geval dat er nog veel onderzoek nodig is om de puzzel te leggen.