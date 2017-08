Het waarschuwingssignaal voor stormen in Hongkong is vanochtend opgetrokken naar het hoogste niveau, nu de tyfoon Hato op weg is naar de stadstaat.

Verwacht wordt dat de waarschuwing verscheidene uren zal gelden. De bevolking is gevraagd te blijven waar ze is en "voorbereid te zijn op verwoestende winden, mogelijke overstromingen en grondverschuivingen".



©reuters