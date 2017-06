Hoe lasers onze frieten veilig kunnen houden

De stof acrylamide ontstaat bij het verhitten van producten, bijvoorbeeld bij het bakken van frieten. De EU wil de stof zo veel mogelijk uit onze voeding weren omdat uit onderzoek gebleken is dat ze kanker kan veroorzaken.

Dat is slecht nieuws voor onze frietcultuur, meent Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts (N-VA), die al een brief schreef aan de Litouwse eurocommissaris Vytenis Andriukaitis, bevoegd voor voedselveiligheid. "Het is belangrijk geen maatregelen te nemen die onbedoelde en verregaande gevolgen hebben voor onze rijke gastronomische traditie", aldus Weyts.