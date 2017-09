Het wordt mooie nazomerdag met temperaturen tot 20 graden (en het weekend wordt nog beter)

Vanavond is het droog met hoge bewolking. In de loop van de nacht neemt de bewolking toe in het westen van het land en tegen de ochtend kan er aan zee een spatje regen vallen. De minima liggen tussen 3 en 7 graden ten zuiden van Samber en Maas en tussen 9 en 12 graden elders. De wind waait zwak uit het zuiden.



Morgen begint de dag in het oosten nog zonnig. In het westen hangt meer bewolking en een spatje regen is lokaal mogelijk. Geleidelijk trekt de bewolking naar het oosten en is er in de namiddag ook daar kans op wat gedruppel. Op verscheidene plaatsen kan het echter helemaal droog blijven. Aan de kust verschijnen er brede opklaringen. De maxima liggen tussen 16 en 19 graden.

Zaterdagochtend kan er plaatselijk dichte mist of laaghangende bewolking hangen. In de loop van de dag komt de zon tevoorschijn. Al naargelang de hoeveelheid zon, kan het kwik klimmen tot 19 of 20 graden in het centrum. Er staat veelal een zwak oostelijk briesje.



Ook op zondag verwacht het KMI veel zon, afgewisseld met, vooral in het westen, soms wat meer hoge bewolking. De maxima kunnen nog een graadje of twee hoger klimmen, met waarden tussen 18 en 22 graden.



Maandag wordt meer bewolking verwacht, met vooral in het oosten plaatselijk wat regen. Op de meeste plaatsen houden we het echter droog. De maxima liggen rond 20 graden in het centrum van het land.