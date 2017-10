Het heelal zou niet mogen bestaan, zeggen wetenschappers na bizarre vondst

Ons universum zou eigenlijk helemaal niet mogen bestaan. De meest toonaangevende wetenschappers in de wereld proberen uit te dokteren waarom ons heelal zichzelf niet vernietigde toen het pas was ontstaan. Dat is immers wat volgens de wetenschap had moeten gebeuren.

In het begin van het heelal was er, volgens het standaardmodel, evenveel materie als antimaterie. Het probleem daarmee is dat beide elkaar opgeheven zouden hebben, waardoor er niets van de materie zou zijn overgebleven die ons vandaag omringt.

Onderzoekers zijn als krankzinnigen op zoek naar een verschil tussen materie en antimaterie dat kan verklaren waarom het heelal er nog altijd is. Maar ze hebben een reeks mogelijkheden getest - bijvoorbeeld dat ze een verschillende massa of elektrische lading hebben - en hebben geen verschil gevonden.

"Al onze observaties leiden tot een complete symmetrie tussen materie en antimaterie, wat betekent dat het universum eigenlijk niet zou mogen bestaan", zegt Christian Smorra, auteur van een nieuwe studie van het CERN. "Er moet hier ergens een asymmetrie zijn, maar we begrijpen gewoonweg niet wat het verschil is."

Magnetisme

Share 'Al onze observaties leiden tot een complete symmetrie tussen materie en antimaterie, wat betekent dat het universum eigenlijk niet zou mogen bestaan' In zijn studie werd met de gigantische deeltjesversneller van het CERN nagegaan of materie en antimaterie een verschillend magnetisme hebben. Maar ook het magnetisch moment, dat bepaalt hoe een deeltje op een externe kracht reageert, blijkt quasi identiek.



De studie, die verschenen is in het wetenschappelijke vakblad Nature, stelt dat het magnetisch moment voor een anti-proton 2.792 847 344 1 (uitgedrukt in eenheid van nucleair magneton) bedraagt, tegen 2.792 847 350 voor een proton, zo staat op de website van het CERN. Er is dus nauwelijks onderscheid.

Dat bevestigt de gangbare theorie dat anti-materie het precieze spiegelbeeld van materie is, maar levert dus geen verklaring op waarom de kosmos nog steeds bestaat.

Massa

De onderzoekers hopen de anti-protonen weldra in nog meer detail te kunnen bestuderen, en te bekijken of er wel een aanwijsbaar verschil is als ze nog nauwer naar het mysterie kijken.

Maar andere wetenschappers bestuderen andere fundamentele eigenschappen van het deeltje, zoals bijvoorbeeld de massa, oppert Stefan Ulmer van het CERN. Mogelijk zit het verschil in het feit dat antimaterie omgekeerde zwaartekracht heeft. "Er is zeker een onderscheid", besluiten de wetenschappers.