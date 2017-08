Hepatitis A in opmars in Vlaanderen

De cijfers liegen er niet om. In 2015 en 2016 kwamen er respectievelijk 61 en 66 meldingen van hepatitis A binnen bij het Vlaams Agentschap voor Zorg en Gezondheid. De eerste 6 maanden van dit jaar alleen al zijn het er 230, twee keer zoveel dus als in de voorbije 2 jaar samen. "We stellen inderdaad sinds begin dit jaar een uitbraak vast van deze leverinfectieziekte, die veroorzaakt wordt door een zeer besmettelijk virus in de stoelgang", vertelt Dokter Dirk Wildemeersch van het Agentschap.

Vooral homomannen worden getroffen door de ziekte, zo blijkt. "Zij lopen door de aard van hun seksuele contacten meer risico om besmet te geraken want hepatitis A is een ziekte die overgedragen wordt door kleine deeltjes stoelgang die in de mond terecht komen en die langs die kant een besmetting gaan veroorzaken."

Niet alleen in Vlaanderen neemt het aantal gevallen van hepatitis A toe, ook in andere landen zoals Spanje zien we heel wat gevallen. "Ziektes stoppen uiteraard niet aan de grens; en binnen de gemeenschap van mannen die seks hebben met mannen zijn er uiteraard ook heel wat internationale contacten, ook met de gayprides en dergelijke, en dus is verspreiding over de landsgrenzen heen heel normaal", besluit Wildemeersch.