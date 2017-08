Grootste olifantenverhuizing in Malawi is een succes

486 olifanten kregen een nieuwe thuis in het Nkhotakota Wildlife Reserve, 34 in het Nationaal Park Nyika. De verhuizing van de olifanten startte in 2016 en werd deze week beëindigd. Tijdens de evaluatie van de operatie eergisteren sprak de directeur van African Parks, Patricio Ndadzera, over een groot succes. Eerdere verplaatsingen van olifanten kostten meer dieren- en zelfs mensenlevens, verklaarde Ndadzera. "De twee dieren die tijdens deze verplaatsing het leven lieten, kwamen om omdat grote olifanten tijdens het transport omvielen op kleinere dieren." "Met twee dode olifanten te betreuren, kan de grootste verhuizing van olifanten in de geschiedenis van Malawi daarom een succes worden genoemd."

Stroperij

De natuurbeschermingsorganisatie African Parks kreeg het beheer over het Nkhotakota Wildlife Reserve in 2015. Na jaren van stroperij was het aantal olifanten hier van 1.500 gedaald tot minder dan 100.



"Honderd jaar geleden telde Malawi 10 miljoen olifanten. Dat aantal ligt vandaag nog slechts op 450.000 dieren. De voornaamste oorzaak van deze afname is de ivoorhandel, waar nog steeds veel geld in omgaat", zegt Ndadzera. "Verplaatsing van dieren past in het behoud en het beheer van de soort. Zo'n oefening is nodig om het aantal olifanten weer te laten groeien en toerisme een boost te geven."