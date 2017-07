Gigantische krokodil had tanden zo groot als die van T. rex

Share 'Het dier was zowat zeven meter lang en kon tot duizend kilogram wegen'

De wetenschappelijke naam voor de krokodil is Razanandrongobe sakalavae, wat betekent: enorme voorouder van reptielen uit de Sakalava-regio. In een artikel in het wetenschappelijke tijdschrift PeerJ stellen onderzoekers Cristiano Dal Sasso en Simone Maganuco van het Natuurhistorisch Museum in Milaan dat het dier zowat zeven meter lang was en tot duizend kilogram kon wegen.