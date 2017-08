Dode en gewonden na aardbeving op Italiaanse eiland Ischia

"De aardbeving was heel sterk, en heel angstaanjagend", aldus gemeenteraadslid Donatella Migliaccio aan DPA. "Ik heb gehoord dat mensen omgekomen zijn."



De Italiaanse openbare omroep meldt dat drie mensen gewond raakten en dat 20 anderen nog verwond zijn.



Op foto's die de Italiaanse media publiceren zijn mensen op straat en zwaar beschadigde gebouwen te zien. Ook zou op verschillende plaatsen de elektriciteit uitgevallen zijn. De gemeente Casamicciola, in het noorden van het eiland, zou het zwaarst getroffen zijn. Een ziekenhuis moest geëvacueerd worden.



De aardbeving deed zich voor omstreeks 21 uur, aldus het Italiaanse geologische instituut, en het epicentrum bevond zich op ruim tien kilometer diepte.



Het vulkanische eiland, 55 kilometer ten zuidwesten van Napels, is vooral in de zomer populair bij vakantiegangers. De Duitse bondskanselier Angela Merkel vertoeft er meestal tijdens de paasvakantie.