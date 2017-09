Gedaan met 20 graden en meer: temperatuur neemt duik

Een regengebied sleept nog lange tijd over de Kempen en de Ardennen met daar vrij veel regen. Elders in het land wordt het droger en na de middag verwachten we in het westen van het land ook enkele opklaringen. Een plaatselijk buitje is wel mogelijk. Met temperaturen van 11 tot 16 graden is het opvallend frisser dan de voorbije dagen. De wind waait zwak of matig uit het westen tot het noordwesten, na de middag draaiend naar het westen tot het zuidwesten.



Morgen begint droog met lage wolken in de Ardennen en nog vrij mooi weer elders. Maar vanaf het westen neemt de bewolking toe en daaruit kan dan wat lichte regen of motregen vallen. We verwachten maxima tussen 12 en 18 graden bij een overwegend matige wind uit het zuiden tot het zuidwesten.



Begin volgende week krijgen we stevig herfstweer met veel regen en wind. Vanaf woensdag zou het rustiger, droger en zonniger moeten worden.