Gaat de kraai onze peuken oprapen?

Op straat gegooide sigarettenpeuken vormen een hardnekkig milieuprobleem. Twee industrieel ontwerpers werken aan een oplossing. Hun idee: train kraaien in de stad om sigarettenfilters op te rapen en weg te gooien. Zielig? Ja, maar dat hoort bij het plan.

Stel, iemand dumpt zomaar een plastic bekertje op straat. Schaamteloos, klinkt het dan, schande. Het gaat rondzwerven en verontreinigt het milieu, dat weet iedereen. Het gekke is, zegt ontwerper Bob Spikman (31), dat het publieke oordeel milder is als iemand een kauwgumpje op straat werpt. "We ervaren minder directe overlast. Kennelijk is het dan oké..." Als een roker een sigarettenpeuk op straat knikkert, zal haast niemand dat veroordelen. "Het is sociaal geaccepteerd."

Raar, vindt Spikman. Zorgwekkend bovendien. Sigarettenfilters op straat staan niet alleen rommelig, ze vervuilen uiteindelijk de natuur. Er zit plastic in en chemicaliën, die lossen heel langzaam op. Ze komen in de bodem, in het water. Precieze cijfers ontbreken, maar jaarlijks belanden talloze sigarettenresten op straat, zeker nu mensen steeds minder vaak binnen (mogen) roken. Peuken oprapen is haast ondoenlijk, voor een vuilnisman of veegwagen. Ze zitten tussen straatstenen, onder de fietsenmassa in de stad. Het duurt vijf tot twaalf jaar voordat een peuk weg is en de vieze resten verteren.