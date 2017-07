Buien en onweer vandaag (maar in het weekend wordt het opnieuw 30 graden!)

De wind waait meestal matig en draait van westelijke naar noordwestelijke richtingen. Aan de kust draait de wind van het noordwesten naar het noorden en neemt na de middag toe tot vrij krachtig.



Ook 's avonds en 's nachts vallen er nog buien, al worden ze in de loop van de nacht minder talrijk en minder intens. In de Ardennen kan het zicht beperkt worden door mist of een laaghangend wolkendek. De minima schommelen tussen 9 graden in de hoge Venen en 16 graden aan de kust. De wind waait zwak of matig uit het noordwesten.



Morgen is het op de meeste plaatsen gedeeltelijk bewolkt met kans op enkele buien. In het oosten is er meer bewolking, de buien zijn er talrijker en een donderslag is ook niet uitgesloten. Maxima tussen 14 graden in de Hoge Venen en lokaal 22 graden in het westen van het land. Er staat een matige noordwestenwind.



Woensdag zijn aanvankelijk nog enkele buien mogelijk in het oosten van het land maar later op de dag is het overal droog met weliswaar een toenemende bewolking vanaf het westen. 's Avonds en 's nachts verwachten we dan regen en buien. Maxima rond 23 graden in het centrum van het land.



Donderdag en vrijdag wordt het wisselend tot zwaarbewolkt, met vooral op donderdag nog kans op regen of een buitje. Het weekend blijft droog met opklaringen. Zaterdag stijgt het kwik in het centrum van het land tot 25 graden, zondag zelfs tot 30 graden, maar vanaf het westen wordt het later onweerachtig.



Het KMI waarschuwt voor CO-intoxicatie en roept op waakzaam te zijn bij symptomen als hoofdpijn of braakneigingen.