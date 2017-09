Fris en wisselvallig weekend op komst

Vanavond en -nacht blijft het betrokken met regelmatig regen of buien. Plaatselijk kan er veel neerslag vallen waarbij er vooral over het zuidoosten tot 20 mm regen kan vallen. Een lokaal onweer is niet uitgesloten. De minima liggen tussen 10 en 13 graden. De wind blijft matig tot vrij krachtig en komt uit het zuiden tot zuidwesten. Rukwinden tot 55 of 60 km/u zijn mogelijk. Later wordt de wind overal matig.



Morgenochtend zorgt de vrij actieve regenzone nog voor regen in het uiterste zuidoosten van het land. Aan de achterzijde van dit front is het wisselvallig weer, met overal kans op buien of soms ook onweer. Het blijft vrij fris met maxima tussen 13 en 18 graden. De westen- tot zuidwestenwind is matig in het binnenland en vrij krachtig aan zee.



Zondag begint de dag op de meeste plaatsen droog met brede opklaringen. Aan de kust zijn evenwel enkele buien mogelijk. In de loop van de dag ontwikkelen stapelwolken zich, die plaatselijk tot enkele buien kunnen leiden. De zuidelijke tot zuidwestelijke wind waait eerst zwak tot matig om later in kracht toe te nemen tot matig tot vrij krachtig in het binnenland en vrij krachtig tot krachtig aan zee. De maxima schommelen tussen 15 en 19 graden.



Maandag blijft het vrij fris, winderig en wisselvallig weer met buien die soms gepaard gaan met onweer in het westen. De maxima liggen tussen 14 en 18 graden. De wind is matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten in het binnenland. Aan de kust is de wind soms krachtig.



Ook op dinsdag blijft het wisselvallig en fris, met enkele buien, mogelijk met onweer.