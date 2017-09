Felle rukwinden, regen en eventueel onweer op komst

Vanavond wordt het eerst overal droog met wolkenvelden en opklaringen. Maar vanaf het westen neemt de bewolking snel toe en vervolgens gaat het overal regenen. Tegelijkertijd spant de wind aan van matig tot vrij krachtig en soms zelfs krachtig, terwijl hij krimpt van zuidwest naar zuidzuidwest. Er is kans op rukwinden tussen 70 en 80 km/u. De minima liggen tussen 8 en 12 graden in de Ardennen en tussen 13 en 15 graden elders.



Morgenochtend is het in veel streken betrokken met regen, maar in het westen zijn er dan al opklaringen. De regen trekt weg naar Duitsland en Luxemburg en de opklaringen breiden zich uit over het land. Ze wisselen af met wolkenvelden, die buien produceren. In de loop van de namiddag neemt de bewolking opnieuw toe vanaf de Franse grens en vooral in de zuidelijke helft van het land gaat het opnieuw regenen. De regen kan bij momenten fel zijn. De wind waait de hele dag vrij krachtig tot lokaal soms krachtig uit zuidwest tot west, met rukwinden tot 70 km/u. De maxima liggen tussen 14 en 18 graden.



Donderdag wisselen opklaringen af met soms felle buien, die gepaard kunnen gaan met onweer. Het blijft fris met maxima tussen 12 en 15 graden. De wind is matig tot vrij krachtig uit westelijke richtingen. Rukwinden tot 60 km/u zijn mogelijk. Ook op vrijdag wisselen opklaringen af met enkele buien, die mogelijk nog fel kunnen zijn. Het kwik blijft steken op 12 tot 16 graden en de zuidwestelijke wind wordt zwak tot matig.