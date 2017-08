Er valt wat te rapen op de maan

Tot over enkele weken nam niemand de ambitie van Moon Express 100 procent serieus, maar half juli stelde het bedrijf gedetailleerde plannen voor van de ruimtetuigen die het naar de maan hoopt te lanceren. Momenteel werken de Amerikanen aan vier verschillende types, die ze de MX Robotic Explorers noemen.

De belangrijkste ervan, de MX-1E, zou in staat zijn om over het maanoppervlak te hoppen en 8 kilogram aan materiaal mee te nemen naar de aarde. De andere types zouden later volgen en moeten het onder meer mogelijk maken om ruimtetuigen verder in de ruimte te brengen.