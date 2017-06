Eierraadsel opgelost: hoe meer een vogel vliegt, des te langwerpiger haar ei

Hoe komen de eieren van vogels aan hun vorm? Waarom zijn ze zo verschillend? Een internationaal onderzoeksteam zegt het raadsel van het vogelei te hebben opgelost: de vorm houdt verband met vliegprestaties. Vogels die veel vliegen leggen overwegend langwerpige eieren. Vogels die weinig vliegen krijgen eerder ronde eieren.

De verscheidenheid aan vogeleieren is enorm. Het piepkleine ei van een kolibrie is ellipsvormig, dat van een uil is een rond balletje. Eieren van vogels die langs de kust op rotsen broeden zijn kegelvormig. Alle denkbare tussenvormen zijn wel ergens in de wereld te vinden.