Eerste herfststorm woedt over ons land: windstoten tot 100 per uur

Goedemorgen! Wind eist vandaag de hoofdrol op. Over het NW van #Frankrijk #windstoot gerapporteerd van 129 km/u. Bij ons veelal 60-90 km/u.

Vandaag moeten we vooral in de voormiddag en de vroege namiddag rekening houden met windstoten tussen 70 en 90 km/u in het binnenland. In het noorden zijn er vaak opklaringen met plaatselijk een bui.



De regen trekt nadien verder oostwaarts en het wordt overal tijdelijk droger, al neemt 's namiddags de kans op een bui alweer toe, vooral in het zuiden. We halen 13 tot 19 graden en windstoten tot 80 kilometer per uur blijven mogelijk. In Nederland kunnen de rukwinden pieken richting 120 km/u over de westelijke en noordelijke provincies van het land bereiken.



Pas in de late namiddag en avond gaat het windveld verder opschuiven richting het noordoosten. Het wordt dan geleidelijk rustiger vanuit het zuidwesten. Er kunnen van tijd tot tijd nog enkele buien ontstaan. Maxima schommelen rond 18 graden.



Morgen wisselen opklaringen en buien elkaar af. Vooral over het noorden en het oosten van het land kunnen de buien lokaal intens zijn en mogelijk gepaard gaan met gedonder. Vanaf de Franse grens wordt het in de loop van de namiddag geleidelijk droger. We verwachten maxima tussen 9 à 11 graden in de Ardennen, 14 à 15 graden in het centrum en aan de kust. De wind waait matig tot vrij krachtig uit westelijke richtingen met rukwinden tot 50 of 60 kilometer per uur. Vrijdag verwachten we niet veel beterschap in het weerbeeld, met nog steeds afwisselend buien en opklaringen. Het blijft te koud voor de tijd van het jaar, met maxima tussen 13 en 16 graden bij een matige zuidwestenwind.



Ook tijdens het weekend krijgen we geregeld buien, die vooral in het zuiden van het land soms hevig kunnen zijn en gepaard kunnen gaan met onweders. De maxima in het centrum klimmen niet hoger dan 16 à 17 graden.