Eerste bizon in 250 jaar duikt op in Duitsland. Autoriteiten schieten hem dood

Volgens de politie spotte een man de bizon vorige week woensdag nabij de Oder rivier in Lebus, een stad op 88 km ten oosten van hoofdstad Berlijn.



Volgens de Duitse afdeling van het WWF bepaalden lokale functionarissen dat het dier een bedreiging vormde voor de gemeenschap en bevolen dat de kolos moest worden afgemaakt.



"Na meer dan 250 jaar duikt er weer een wilde bizon op in Duitsland en alles wat de autoriteiten konden bedenken, was om hem dood te schieten", verklaarde Christoph Heinrich van het WWF. "Dit toont aan dat de overheid helemaal niet weet hoe ze met wilde dieren moet omgaan." Het WWF klaagt aan dat er in het gebied onvoldoende natuurbeschermers zijn met een gedegen opleiding.



Er wordt aangenomen dat de bizon naar Duitsland is gekomen via het Poolse Ujscie nationaal park dat op de grens tussen de twee landen ligt.



De Europese bizon is de grootste herbivoor van het continent en staat op de rode lijst met kwetsbare diersoorten.



Vroeger was deze diersoort wijdverspreid in Europa maar tegen 1927 leek de Europese bizon quasi uitgestorven. Dankzij speciale programma's zijn opnieuw exemplaren uitgezet in Polen, Litouwen, Wit-Rusland, Oekraïne, Rusland en Slowakije. Wereldwijd zijn er populaties terug te vinden in dertig landen maar dan wel in gevangenschap.