Eerst buien, na de middag droog met opklaringen

In het uiterste zuidoosten blijft het mogelijk droog tot de avond. Het KMI verwacht maxima tussen 20 graden aan de kust en 25 graden in Belgisch Lotharingen. Er staat een matige tot soms vrij krachtige wind uit zuid tot zuidwest met rukwinden tot 60 km/u. Na de middag ruimt de wind naar westzuidwest en wordt het rustiger. Aan zee kan het in de voormiddag tijdelijk krachtig waaien met rukwinden tot 70 km/u.



Vanavond is er eerst nog kans op wat lichte neerslag in het oosten van het land. 's Nachts wordt het eerst droog en wisselend bewolkt. Na middernacht kan er een plaatselijk buitje vallen, vooral in de kuststreek en het noordwesten van het land. Minima tussen 11 en 16 graden. Meestal zwakke tot plaatselijk matige wind uit westzuidwest krimpend naar zuidzuidwest tot zuid.



Morgen krijgen we afwisselend opklaringen en wolkenvelden, maar blijft het op de meeste plaatsen droog. In de late namiddag en avond is echter een bui in het uiterste zuidoosten niet uitgesloten. De maxima schommelen tussen 21 en 25 graden, bij een zwakke tot meestal matige wind uit zuidwest.



Dinsdag verplaatst een golvende storing zich van het noordoosten van Frankrijk naar ons land. In de oostelijke landshelft verwachten we geleidelijk regen en onweerachtige buien. In het westen blijft het zwaarbewolkt maar meestal droog. Temperaturen stijgen tot 21 graden aan de kust en de Hoge Venen, tot 23 à 24 graden in het centrum en 25 of 26 graden in Belgisch Lotharingen en de Kempen. Er waait een zwakke veranderlijke wind.



Woensdag bevindt ons land zich tussen twee storingen.