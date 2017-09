Eentje voor James Bond: de traagste Aston Martin ooit maar je kan er wel mee onder water

Aston Martin was er ook bij, op de luxueuze Monaco Boat Show. Het mondaine evenement is een niet te missen uitje voor wie er warmpjes inzit én houdt van wat exclusief speelgoed. De grootste en gekste superjachten, 125 in totaal, zijn er te bezichtigen. Goed voor een verzameling die liefst 2,5 miljard euro waard is. Een helikopterdek, de nieuwste sauna's en jacuzzi's, de grootste piano's,... Wie iets speciaals in z'n boot wil, kan er inspiratie opdoen.

Misschien wel de meest opvallende: die van autobouwer Aston Martin. De fabrikant stelde er onder meer zijn AM37-jacht tentoon dat in september vorig jaar voor het eerst op de markt werd gebracht. De op maat gemaakte boot kwam er in samenspraak met het Nederlandse Quintessence Yacht en is te koop vanaf 1,64 miljoen dollar (of 1,3 miljoen euro). Jaarlijks worden maar acht tot twaalf exemplaren gemaakt.



De powerboat voor acht personen haalt maximaal 80 kilometer per uur en is net als een Aston Martin op vier wielen afgewerkt met leder en tal van technische snufjes. Lees: sfeerverlichting, airconditioning en een ingebouwd koffie-apparaat. (lees verder onder de foto)