Een groep studenten vatte alle medische basiskennis samen in 1.200 pagina's. En maakte zo een bestseller

Een 26-jarige jongeman is tijdens een tackle ten val gekomen en de voorste schuifladetest van zijn knie is duidelijk gestoord. Wat voor letsel heeft hij? Bij welke pathologie van de longen is de stemfremitus versterkt? Via welke route transporteert HDL cholesterol? Wat is de meest frequente oorzaak van nefrotisch syndroom bij kinderen?