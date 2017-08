Druilerig weer houdt aan, pas volgende week beter

Vanavond is er in het oosten nog kans op een paar buien of lichte regen. Elders blijft het droog met opklaringen. 's Nachts wordt het overal weer zwaarbewolkt met lichte regen vanaf het westen. De neerslagzone bereikt pas op het einde van de nacht of zaterdagochtend het oosten van het land. Minima tussen 9 graden in de Hoge Venen en 15 graden aan de kust.



Morgen begint dus ook zwaarbewolkt met regen of motregen. Later op de dag volgen er buien vanaf het westen. Aan de kust wordt het in de namiddag overwegend droog. De maxima liggen tussen 14 graden in Hoog-België en ongeveer 20 graden in Vlaanderen. Zondag wordt het wisselend bewolkt en blijft het op een lokale bui na droog, met maxima tot 21 graden.



Volgende week begint met rustig en droog weer met maandag wolkenvelden en opklaringen. Het kwik klimt tot 25 graden. Dinsdag trekt alweer een storing van west naar oost over het land met buien en kans op onweer. De maxima blijven stijgen tot 23 graden aan zee en 28 graden in de Kempen.



Woensdag lijkt het dankzij een hogedrukwig droog te blijven met zon en wolken, met maxima tot 22 graden. Donderdag opnieuw wisselvallig met regen- of onweersbuien en temperaturen tot 23 graden.