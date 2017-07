Donkere wolken en stank treffen Kroatische kuststad Split na bosbranden

Volgens de lokale krant Slobodna Dalmacija hebben de inwoners van Split hun kinderen in paniek de stad uitgestuurd. De autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar de oorzaak van de bosbranden, die in korte tijd op twintig plaatsen zijn uitgebroken. Mogelijk werden de branden veroorzaakt door oververhitte elektriciteitsleidingen.



In buurland Montenegro zijn de grootste bosbranden intussen geblust, maar er zijn wel nieuwe brandhaarden ontstaan in de nabijheid van de stad Herceg Novi. Dinsdagavond kwam nog een Oekraïens blusvliegtuig aan. Daarnaast krijgt het land ook hulp uit Zwitserland, Bulgarije en Israël.