Dodental van aardbeving Mexico loopt op tot 360

In Mexico-Stad alleen al kwamen 219 om het leven, zo geeft het hoofd van de civiele bescherming Luis Felipe Puente aan op Twitter. Zaterdag werden nog twee lichamen van onder het puin van een ingestorte wolkenkrabber gehaald in een van de chiquere wijken van de hoofdstad. Het is een van de laatste plaatsen waar er nog zoekacties aan de gang zijn.