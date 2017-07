Dit zijn de 9 belangrijkste risicofactoren voor dementie

Het niet afmaken van secundair onderwijs was een belangrijke risicofactor, en de auteurs suggereren dat personen die levenslang leren, een grote kans hebben om extra 'hersenreserves' op te bouwen.

Een andere belangrijke risicofactor is gehoorverlies op middelbare leeftijd. De onderzoekers zeggen dat dit kan leiden tot sociale isolatie en depressie, ook stuk voor stuk belangrijke factoren die in het lijstje voorkomen.

Een andere belangrijke boodschap uit het rapport is dat "wat goed is voor het hart ook goed is voor de hersenen". Niet roken, sporten, een gezond gewicht behouden en hoge bloeddruk en diabetes behandelen, kunnen allemaal het risico op dementie, maar ook op hart- en vaatziekten en kanker verminderen.

Dokter Doug Brown, onderzoeksdirecteur bij Alzheimer Society: "Hoewel het niet onvermijdelijk is, is dementie momenteel de grootste moordenaar van de 21ste eeuw. We moeten allemaal op de hoogte zijn van de risico's en beginnen met positieve veranderingen aan te brengen in onze levensstijl."