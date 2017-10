Dit at de neolithische mens na een werkdag in Stonehenge

Onze voorvaderen uit het Stenen Tijdperk waren niet enkel bedreven in de bouwkunst, hebben wetenschappers ontdekt. Naast het optrekken van grote monolieten, zoals in Stonehenge, was ook het organiseren van feestmalen een belangrijke bezigheid.

De tijdelijke tentoonstelling Feeding Stonehenge in het bezoekerscentrum op de historische site biedt vanaf deze week een blik op wat de neolitische mens at. Archeologen van verschillende Britse universiteiten, waaronder University College in Londen, analyseerden beenderen van dieren en voedselresten die gevonden zijn in potten op de nederzetting in Durrington Walls, vlakbij Stonehenge. Hun bevindingen zijn gepubliceerd in het vakblad Antiquity.

De neolithische mens voedde zich vooral met dierlijke voeding. Gebakken of gekookt varkens- en rundvlees waren de voornaamste voedingsbronnen. Scheikundige analyses van voedselresten in potten aan de universiteit van York hebben aangetoond dat binnenshuis gekookt vlees gegeten werd. Maar er werden ook grote openluchtfeesten gehouden waarbij varkens- en rundvlees gebarbecued werd, zo blijkt uit onderzoek op beenderen door de universiteit van Sheffield.

Melk

De mensen uit het Stonehenge-tijdperk waren ook grote zuivelverbruikers: ze dronken melk en aten plattekaas. Resten daarvan zijn teruggevonden in potten, voornamelijk nabij monumenten met een ceremoniefunctie. Dat doet de onderzoekers vermoeden dat zuivelproducten een speciale functie hadden. Mogelijk werden ze gezien als een symbool van sociale status of hadden ze een ritueel belang tijdens openbare ceremonieën.

Er zijn zeer weinig aanwijzingen dat deze mensen ook groenten of granen aten. Opgebrande restanten van appelen, bessen en hazelnootschillen zijn het enige wat overblijft van hun plantaardige voedselbronnen. Bewijs dat ze hun potten gebruikten om groenten te koken, is er niet.