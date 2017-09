Dirk De Wachter over hoogsensitiviteit: "Ongevoeligheid van de wereld is een groter probleem"

"Lang had ik mezelf als een rare uitzondering beschouwd", vertelde journaliste en cartooniste Fleur van Groningen (35) nog in De Morgen Magazine van afgelopen weekend. Tot ze zo'n tien jaar geleden Hoogsensitieve personen – Hoe blijf je overeind als de wereld je overweldigt van psychotherapeute Elaine N. Aron las. "Toen ik dat boek opensloeg, leek het alsof ik over mezelf las. Er bestonden dus nog mensen zoals ik!"



Volgens het boek van Aron zou liefst één of vijf mensen hoogsensitief zijn. Dat verklaart - alvast voor een stuk - waarom we ons zo massaal herkennen in het boek van Van Groningen. Want dat het onderwerp een belletje doet rinkelen bij veel mensen lijdt geen twijfel: Leven zonder filter is in amper enkele dagen tijd aan zijn derde druk toe.