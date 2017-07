Deze vier keuzes bepalen uw klimaatafdruk

Minder vlees eten, minder vliegen, zonder auto leven en minder kinderen krijgen. Die vier keuzes hebben veruit de grootste impact op je klimaatafdruk, stelt Zweeds onderzoek.

Onderzoekers van de Universiteit van Lund analyseerden 39 wetenschappelijke artikelen, CO2-rekenmodellen en overheidsbronnen om de verschillende levenskeuzes te rangschikken inwoners van rijke landen kunnen maken om hun klimaatimpact te verminderen. "Er zijn zoveel factoren die onze klimaatimpact bepalen", zegt hoofdauteur Seth Wynes. "Maar door al deze studies bijeen te brengen hebben we die acties kunnen bepalen die een groot verschil maken. Wie zich wil inzetten voor de strijd tegen de klimaatverandering, moet weten welke acties de grootste impact hebben. Dit onderzoek wil daarbij helpen."

Groenten, transport en kinderen Uit de studie blijkt dat een grotendeels vegetarisch dieet zo'n 0,8 ton CO2-equivalent per jaar uitspaart. Elke transatlantische vlucht die wordt vermeden, is nog eens goed voor 1,6 ton, en een jaar zonder auto leven is goed voor 2,4 ton.

Ter vergelijking: als we de klimaatverandering onder de 2 graden Celsius willen houden, mag een wereldbewoner gemiddeld niet meer dan 2,1 ton CO2 per jaar uitstoten tegen 2050.

Veruit de belangrijkste klimaatbeslissing is hoeveel kinderen we krijgen: elk kind dat niet wordt geboren, staat gelijk met een vermeden uitstoot van 58,6 ton per jaar. Dat is het cijfer momenteel, benadrukken de onderzoekers: als landen hun nationale klimaatafdruk kunnen verkleinen, kan ook de impact van een kind met een factor 17 worden verkleind.

Onderbelicht Uit de studie blijkt ook dat de vier belangrijke beslissingen meestal onderbelicht blijven in voorlichtingscampagnes van de overheid en schoolboeken. Die leggen meestal de nadruk op kleinere acties, zoals recycleren of zuinig omgaan met energie.

Maar uit de studie blijkt dat een vegetarisch dieet vier keer meer broeikasgassen vermijdt dan bijvoorbeeld recycleren. Een transatlantische reis spaart acht keer meer uitstoot uit, en een leven zonder auto zelfs elf keer.