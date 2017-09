Het is slecht gesteld met de wetenschappelijke geletterdheid van de meeste mensen”, zegt Manuel Sintubin. “Het is een bekend probleem. Als je niet weet wie Rubens is, of je zegt dat Herman Brusselmans Kartonnen dozen geschreven heeft, schreeuwt iedereen moord en brand. Maar als je de tweede hoofdwet van de thermo­dynamica niet kent, is dat oké. Terwijl die wet de rode draad is in de geschiedenis van mens en kosmos.”

Straks zal professor Sintubin de wet van de toenemende entropie toelichten, maar eerst heeft hij zelf nog wat toelichting nodig, want voorlopig zijn er wellicht weinig mensen die hem kennen.