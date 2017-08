Deze animatie brengt de klimaatverandering pijnlijk duidelijk in beeld

Hoe ernstig het gesteld is met de klimaatverandering, maakt deze animatie in minder dan een minuut pijnlijk duidelijk. Een Finse onderzoeker brengt helder in beeld hoe het van 1900 tot 2016 jaar na jaar warmer geworden is.

Dat de aarde opwarmt, is natuurlijk geen verrassing. 2016 was het warmste jaar ooit gemeten. Intussen worden op de Noordpool recordtemperaturen opgemeten, terwijl het zee-ijs zienderogen slinkt. Maar het werk van Antti Lipponen van het Finse Meteorologische Instituut brengt dat nog eens zeer duidelijk in beeld. Hij maakte de animatie op basis van gegevens van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA. En die tonen een duidelijke trend: de aarde wordt warmer, en alle landen krijgen ermee te maken. Temperature anomalies arranged by country 1900 - 2016 🌡. #dataviz #climate #climatechange #globalwarming Download 🎞: https://t.co/JnaU0tKDlc pic.twitter.com/w3yjmddpOe — Antti Lipponen(@ anttilip) 01/08/17 02:00