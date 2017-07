De helft van de atomen in uw lichaam komt uit de ruimte

De helft van de atomen die de wereld rondom ons - en onszelf - vormen, zijn indringers vanuit de ruimte. Gedreven door exploderende sterren, reisden ze op intergalactische winden naar onze Melkweg. Klinkt als sciencefiction? Volgens een nieuwe studie in Monthly Notices of the Royal Astronomical Society is het de realiteit.

Onderzoekers van de Amerikaanse Northwestern University trekken die tot de verbeelding sprekende conclusie uit computersimulaties. Op basis van 3D-modellen van sterrenstelsels konden ze in drastisch versneld tempo toekijken hoe sterrenstelsels geëvolueerd zijn van hun geboorte tot vandaag. Het verrassende besluit is dat sterrenstelsels de voorbije miljarden jaren gegroeid zijn door materiaal op te nemen dat afgestoten is door naburige sterrenstelsels, wanneer sterren aan het einde van hun leven exploderen. Krachtige supernova's kunnen biljarden kilo's atomen in de ruimte werpen. Dat gebeurt met een zodanige kracht dat ze ontsnappen aan de zwaartekracht van hun eigen sterrenstelsel en zo bij de buren terechtkomen.

2 miljard jaar Share 'In zekere zin zijn we buitenaardse bezoekers in wat wij zien als ons sterrenstelsel' Astronomen weten al langer dat elementen uit sterren van het ene naar het andere sterrenstelsel kunnen reizen. Maar de nieuwe simulaties toonden voor het eerst aan dat de elementen tot 2 miljard jaar door de ruimte kunnen reizen voor ze zich in een nieuw sterrenstelsel vestigen.



Ook nieuw is dat tot de helft van het materiaal in de Melkweg - en in vergelijkbare sterrenstelsels - van kleinere galactische buren afkomstig is. De Melkweg neemt jaarlijks ongeveer de massa van de zon aan extragalactisch materiaal op.