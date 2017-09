Cuba blijft achter met spoor van vernieling na doortocht Irma

Er zijn weinig officiële gegevens over slachtoffers. Het Amerikaanse nieuwsstation CNN meldt echter 24 doden op het langgerekte Caribische eiland. Duizenden bewoners van de kuststrook waren door het leger naar schuilplekken gebracht. De overheid liet tevens ongeveer 5000 toeristen uit de hotels en resorts langs de kust naar veiliger plekken wegbrengen.



Direct nadat het ergste voorbij was, kwam het leger in actie om de op veel plekken uitgevallen stroomvoorziening weer op gang te brengen en de wegen langs de kust vrij van rotzooi te maken. Veel huizen in de kuststrook zijn hun dak kwijt. Volgens The Guardian zijn alleen al in de stad Santa Clara 39 huizen onder het natuurgeweld ingestort.