Confrontatie tussen betogers en politie bij protest tegen opslag kernafval in noordoosten van Frankrijk

Bij een betoging tegen een definitieve opslagplaats voor kernafval in het noordoosten van Frankrijk is het tot ongeregeldheden gekomen. De veiligheidsdiensten zetten traangas en het waterkanon in bij de betoging in Bure, een gemeente ten westen van Nancy. Betogers gooiden met stenen en brandende projectielen. Dat bericht de Franse nieuwszender Franceinfo vanavond.

Verschillende betogers en politieagenten raakten gewond. Schattingen van het aantal deelnemers schommelen tussen de driehonderd en de duizend. Frankrijk wil hoogradioactief kernafval in het oosten van het land ondergronds opslagen. In de naburige Duitse grensregio wordt daar kritisch tegen aangekeken. Hoewel de exploitant eerder al aangaf begin volgend decennium met de bouw te willen beginnen, moeten de plannen wel nog goedgekeurd worden.