Collectie brieven van geniale codekraker Alan Turing ontdekt

De 148 brieven werden geschreven tussen 1949 en 1954, en zijn voornamelijk professioneel van aard. Toch komen we hier en daar meer te weten over de gevoelens en gedachten van Turing, van wie er maar weinig archiefmateriaal beschikbaar is. Zo bleek hij een immense afkeer te hebben van de Verenigde Staten. Turing werd uitgenodigd om in april 1953 te gaan spreken op een conferentie in de VS, maar hij sloeg de invitatie af. "Ik zou de reis niet leuk vinden, en ik verafschuw Amerika."

De brieven werden per toeval ontdekt in een oude dossierkast in de universiteit van Manchester, toen een universiteitsmedewerker er grote kuis hield. Turing was vicedirecteur van het computerlab van de universiteit vanaf 1948, nadat hij tijdens de Tweede Wereldoorlog de beruchte Enigma-code van de nazi's wist te breken. Hij wordt beschouwd als de vader van de moderne computer.

Het tragische leven van Turing werd in 2014 verfilmd in het bekroonde The Imitation Game, met Benedict Cumberbatch in de hoofdrol. De homoseksuele Turing werd in 1952 vervolgd en veroordeeld vanwege zijn geaardheid, en onderging chemische castratie. In 1954 overleed hij op 41-jarige leeftijd aan cyanidevergiftiging. In 2013 werd hij postuum door de Britse koningin Elizabeth in ere hersteld.

Professor Jim Miles was naar eigen zeggen zeer verrast door zijn ontdekking. "Ik was verbaasd dat zoiets zo lang verborgen was gebleven. Niemand die nu in de universiteit werkt, wist dat deze brieven zelfs bestonden. Het was een opwindende vondst en het is een mysterie waarom ze opgeborgen zijn."

De brieven zijn inmiddels gedigitaliseerd en zijn hier te raadplegen.