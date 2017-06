Chinees hondenvleesfestival toch begonnen

De verkoop van hondenvlees en de beelden van honden die bungelen aan vleeshaken roepen internationaal veel weerzin op. In voorgaande jaren ontstonden op de markten vaak opstootjes wanneer activisten probeerden honden te redden voordat ze werden geslacht.



Gestolen huisdieren

De consumptie van hondenvlees is in China niet verboden. Tegenstanders zeggen dat de dieren vaak onder erbarmelijke omstandigheden worden vervoerd en dat het veelal gestolen huisdieren zijn.



De gemeente Yulin stelt dat ze het festival niet organiseert en niet kan verbieden. Om demonstraties te voorkomen is wel de slacht van de honden in het openbaar verboden.



Volgens tegenstanders worden tijdens het tien dagen durende festival tot 10.000 honden gedood en opgegeten.