China lanceert röntgentelescoop

China heeft vandaag vanaf de lanceerbasis in Jiuquan in de Gobi-woestijn zijn eerste röntgentelescoop de ruimte ingestuurd. De 2500 kilo zware 'Inzicht' gaat 550 kilometer boven de aarde informatie verzamelen over zwarte gaten, pulsars en uitbarstingen van gammastraling.

De onderzoekers hopen volgens nationale persbureau Xinhua meer te weten te komen over de evolutie van zwarte gaten en sterke magnetische velden.



China heeft zijn ruimteprogramma de laatste jaren flink uitgebreid. Voor 2020 staat een missie naar Mars gepland en over vijftien tot twintig jaar landt de eerste Chinees op de maan.