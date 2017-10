Broer en zus stierven er al aan en gevreesd wordt dat ook honderden anderen besmet zijn met aan ebola verwante ziekte

Na de uitbraak van ebola in West-Afrika, in 2015, stierven al meer dan 11.000 mensen aan de ziekte.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) stuurt hulp naar Oeganda omdat gevreesd wordt voor een uitbraak van het aan ebola verwante marburgvirus. In Oost-Oeganda, tegen de grens met Kenia, is een vrouw overleden nadat ze haar broer had verzorgd die aan dezelfde symptomen stierf.

Het overlijden van de vrouw werd afgelopen donderdag bekendgemaakt door de Oegandese minister van Volksgezondheid. In het lichaam van de vrouw werd het marburgvirus aangetroffen, een aan ebola verwant virus. De broer van het slachtoffer overleed eind september en vertoonde dezelfde symptomen: hoge koorts, bloedingen en uiteindelijk uitval van organen.



De broer was een jager die vaak in de buurt van grotten waar vleermuizen verblijven, werkte. Deze beestjes kunnen het dodelijke marburgvirus overdragen.



De WHO is op zijn hoede voor een mogelijke bredere besmetting omdat honderden mensen de traditionele begrafenis van de jager hadden bijgewoond. Het heeft een snelleresponsteam ter plekke gestuurd om de lokale autoriteiten te helpen bij het onderzoek van mensen die in contact kwamen met de slachtoffers. Marburg is een zeldzaam virus met een hoog sterftecijfer. Het is verwant aan ebola, het virus dat tussen 2014 en 2016 meer dan 10.000 slachtoffers maakte in West-Afrika.