Brand herleidt 500 hectare bos tot as in zuiden van Frankrijk: 400 mensen geëvacueerd

Zowat 500 hectare aan pijnbomen en bosjes in het zuiden van Frankrijk is sinds gisterennamiddag platgebrand. In de buurt van Saint-Pons-de-Mauchiens, een veertigtal kilometer ten westen van Montpellier, zijn 400 mensen geëvacueerd en ook vandaag blijft de waakzaamheid hoog, omdat de brandweer hevige wind verwacht. Het gaat om mensen die op campings verbleven en in de buurt wonen.

In de loop van de nacht "was het vuur onder controle", aldus de brandweer, al werd er meteen aan toegevoegd dat ze vandaag in de loop van de dag "een redelijk hevige noorderwind" verwacht. "We roepen op tot de grootste voorzichtigheid."



Zo'n 800 brandweerlieden hebben gisteren geholpen om de brand onder controle te krijgen, ruim 200 brandweerlieden zijn nog altijd ter plaatse.



Zo'n 400 buurtbewoners werden geëvacueerd en opgevangen door het Rode Kruis. ©AFP