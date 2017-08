Bolivia getroffen door zwaarste brand in 15 jaar

De branden die tot nu toe 7.000 hectare hebben verwoest, rukken op naar de stad Tarija en dat leidt tot heel wat paniek in de buitenwijken. Maar tot dusver zijn de boeren het voornaamste slachtoffer van het oprukkend vuur dat heel wat akkers heeft verwoest en vee gedood. De regering heeft de regio al erkend als rampgebied.



Vrees voor gasexplosies

Bovendien is dit de belangrijkste gasregio van het land waardoor de vrees voor gasexplosies bestond, maar de autoriteiten hebben verzekerd dat de gasleidingen niet zullen barsten.



De brand is zo hevig dat zelfs Chili hulp heeft aangeboden, hoewel beide landen verwikkeld zijn in een diplomatiek geschil. Chili komt net uit een periode van zware bosbranden.