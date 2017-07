Blinden leren 'zien' met hun oren

Het doet wat denken aan Daredevil, de blinde superheld van Marvel die zijn gehoor als radar aanwendt en er zo in slaagt schorremorrie op te sporen. Of, in het echt, aan vleermuizen die al vliegend prooien vangen zonder ergens tegenaan te knallen. “Eigenlijk gaat het om exact dezelfde techniek die vleermuizen of dolfijnen gebruiken”, stelt Anthony Reyers van ICC Belgium, een organisatie voor blinde jongeren die technologische evoluties willen gebruiken om blinden meer kansen te geven in het onderwijs en op de arbeidsmarkt.