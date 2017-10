Bewolkte zondag met geregeld buien

Het is wisselend tot soms zwaarbewolkt met geregeld buien. In de buurt van de Franse grens is de kans het grootst dat het toch droog blijft. De maxima liggen tussen 10 graden in de Ardennen en 14 tot 16 graden elders. Dat meldt het KMI.

In de nacht van zondag op maandag wordt het op de meeste plaatsen droog met afwisselend wolkenvelden en opklaringen. In de Ardennen wordt het zicht soms beperkt door lage wolken, en elders is wat nevel mogelijk. De minima liggen tussen 7 graden in de Hoge Venen, rond 9 graden in het centrum van het land en rond 12 graden aan zee.



Na het optrekken van het eventuele ochtendgrijs is het morgen wisselend tot zwaarbewolkt met buitjes. De maxima liggen tussen 11 en 13 graden in de Ardennen en van 14 tot 16 graden in Vlaanderen.

Op dinsdag krijgen we een storing te verwerken die van west naar oost over het land trekt. Het is meestal zwaarbewolkt met perioden van regen. De maxima liggen rond 15 à 16 graden in het centrum van het land.



Vanaf woensdag bevindt ons land zich langs de noordelijke flank van een hogedrukzone, die de zuidelijke helft van Europa zal bedekken. Dit lijkt voor droger weer te zullen zorgen, maar regen- en buienzones zijn nooit ver uit de buurt, waardoor we het waarschijnlijk toch vaak moeten stellen met bewolking en soms lichte neerslag. De maxima liggen waarschijnlijk rond 17 graden.