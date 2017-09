Bewegend kinderhandje in puin ingestorte school houdt Mexico in de ban

Het dodental van de aardbeving is inmiddels opgelopen naar 230, van wie 93 omkwamen in Mexico-Stad. Toch blijven reddingswerkers deze nacht hard doorwerken in de hoop nog overlevenden onder de puinhopen vandaan te halen. "We hebben hoop dat sommige slachtoffers nog gered kunnen worden", aldus een vrijwilliger tegen persbureau Reuters. "Maar gaat in een slakkentempo."



Honderden gebouwen zijn verwoest bij de zware aardbeving. In de hoofdstad kwamen 21 kinderen en 4 volwassenen om het leven toen een basisschool instortte.