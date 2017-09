Belgische wetenschapper krijgt belangrijke onderscheiding in Zwitserland

Gillon krijgt de prijs in de categorie "de planeten van het zonnestelsel en de exoplaneten".



De andere zes laureaten zijn twee Duitsers, een Indische en drie Amerikanen. Ze krijgen allemaal 750.000 Zwitserse frank (ongeveer 650.000 euro), waarvan ze de helft moeten gebruiken voor de financiering van onderzoeksprojecten die door -liefst jonge- onderzoekers worden geleid.



De Fondation Balzan, die opgericht werd in 1956, reikt elk jaar vier prijzen uit aan gerenommeerde internationale wetenschappers en onderzoekers. Ze worden beschouwd als de op één na belangrijkste wetenschappelijke prijzen, na de Nobelprijzen. Dit jaar werden uitzonderlijk vijf prijzen uitgereikt. De stichting ontleent haar naam aan de antifascistische journalist van de krant Corriere della Sera, Eugenio Balzan (1874-1953), die in Zwitserland in ballingschap leefde tijdens de Tweede Wereldoorlog.



De prijzen worden uitgereikt op 17 november.