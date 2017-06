Basisscholieren leren het best in de namiddag: klopt dit wel?

In basisscholen ligt het zwaartepunt - rekenen en taal - juist vaak in de ochtend. Om beter in te spelen op het slaap-waakritme van de kinderen zou dat anders moeten, stelt de nieuwe studie.

Hoewel de steekproefomvang met bijna achthonderd kinderen vrij groot was, stokt het onderzoek vooral bij de uitvoering. De conclusie dat leerlingen in de middag beter zouden opletten, leunt namelijk op slechts één meting. Dat ging zo: 's ochtends en 's middags moesten de kinderen zo snel mogelijk een liniaal vangen die door iemand anders plotseling werd losgelaten.

In de middag vingen de kinderen die liniaal weliswaar gemiddeld een paar duizendste seconden sneller dan 's ochtends, maar dat zegt vooral iets over de reactiesnelheid in de spieren en vrij weinig over hoe goed scholieren opletten, legt Kerkhof uit. Spieren presteren beter wanneer de stofwisseling piekt, en dat is vaak 's middags. Voor denkwerk geldt juist dat mensen meestal in de late ochtend hun top bereiken, blijkt uit een overzichtsstudie van onder meer de Universiteit van Luik.

Dat wil niet zeggen dat huidige schooltijden perfect aansluiten bij het puberritme: er bestaan wel wat aanwijzingen dat het eerste schooluur voor veel (pre-)pubers wat vroeg zou zijn. Maar dat scholieren tot zeker twaalf uur 's middags slechter in staat zijn om te leren dan later op de dag, klopt niet.