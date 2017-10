Astronauten spelen met spinner in Internationaal Ruimtestation ISS

De 'fidget spinner', het kleine speelgoedje dat dit jaar de wereld veroverde, breidt zijn terrein nu uit naar de ruimte. De astronauten van NASA beleven duidelijk pret aan het kleine draaiende gadget in het Internationaal Ruimtestation ISS. Natuurlijk wel met de bijkomstige dimensie van de gewichtloosheid. En dat levert leuke beelden op!

In de video zien we hoe de astronauten Mark T. Vande Hei, Joseph Acaba, Randy Bresnik en Paolo Nespoli niet enkel de spinner in de gewichtloosheid om zijn as laten draaien, maar ook zichzelf.



Het is niet de eerste keer dat ze in het ISS zulke stuntjes uitvoeren. Vorig jaar verscheen er een filmpje waarin astronaut Scott Kelly verkleed als gorilla in het ruimtestation zijn collega's achterna zat.