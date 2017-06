Animal Rights wil slachthuis Tielt dicht en overhandigt 175.000 handtekeningen aan minister Weyts

Die drie basiseisen, uitgelegd in een pamflet van Animal Rights, werden aan minister Weyts overhandigd. "Dieren moeten bij de wet erkend worden als levende wezens met gevoel. Alleen zo krijgen zij de bescherming die zij nodig hebben", vindt Animal Rights-voorzitter Nadine Lucas.



Met de 175.000 handtekeningen gaat Animal Rights voor de definitieve sluiting van het slachthuis. In een video die eind maart werd uitgebracht door Animal Rights werd het bewijs vastgelegd van de structurele mishandeling van varkens in het slachthuis van Tielt. "Dag in, dag uit werden de varkens geschopt en geslagen", zegt Lucas. "De directie en betrokken medewerkers zijn niet gestraft. Het slachthuis is weer open. We balen enorm van deze rechtsongelijkheid."



Animal Rights vindt het een verkeerd signaal dat het slachthuis een nieuwe kans heeft gekregen. "Misstanden met dieren worden omwille van economische belangen te snel vergeven en vergeten", klinkt het. De wijze waarop Vlaanderen de dierenwelzijnswetgeving bewaakt en handhaaft schiet volgens Animal Rights tekort. Niet alleen in Tielt maar ook in andere sectoren, zoals de eierindustrie en de bontindustrie filmde Animal Rights structurele verwaarlozing en mishandeling van dieren.