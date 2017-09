Amerikaanse wetenschapper wekt woede op met betoog: "Kolonialisme had ook zijn goede kanten"

Het westerse kolonialisme was zo slecht nog niet. Landen die zijn gekoloniseerd hebben er vaak baat bij gehad. En landen die hun koloniale erfenis hebben omarmd, doen het over het algemeen beter dan landen die zich ertegen hebben afgezet. Met dit betoog, dat lijnrecht ingaat tegen heersende academische opvattingen, heeft een Amerikaanse wetenschapper woedende reacties van vakgenoten over zich afgeroepen.

Universitair hoofddocent Bruce Gilley van de universiteit van Portland publiceerde zijn pleidooi voor het 'heroverwegen' van het 'orthodoxe' oordeel over het kolonialisme in het wetenschappelijke tijdschrift Third World Quarterly. Snel stak een storm van verontwaardiging op.