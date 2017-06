Alarmerend: een groot deel van Antarctica is aan het smelten

Volgens een recent onderzoek, dat gepubliceerd is in Nature Communications , is de oorzaak daarvan een ongewoon sterke El Niño in januari 2016. Het komt maar zeer zelden voor dat een dergelijk groot gebied begint te smelten, zeggen de onderzoekers. De voorbije 40 jaar is het drie of vier keer gebeurd.

De West-Antarctische ijskap wordt steeds onstabieler als gevolg van de klimaatverandering. In januari hebben wetenschappers ontdekt dat een groot deel van de massieve ijskap - zo'n 800.000 vierkante kilometer - aan het smelten is. Dat is meer dan 25 keer de oppervlakte van België.

Regen

El Niño is een weerfenomeen dat zorgt voor abnormaal warm water in de Stille Oceaan. Een van de belangrijkste besluiten van de nieuwe studie is dat deze sterke El Niño rechtstreeks bijdroeg tot het smelten van de ijskap.

Dat is niet het enige onheilspellende nieuws: de ontdekking betekent dat de West-Antarctische ijskap langs beide zijden aan het smelten is. Een El Niño doet warm water onder de ijskap stromen. Bovenaan bieden koele westenwinden normaal voldoende tegengewicht voor warm weer. In 2016 gebeurde dat niet.

Verbazend is ook dat er in diezelfde periode regen gevallen is. Dat is heel ongebruikelijk, volgens de onderzoekers. Hoe vaak het regent in Antarctica, is niet geweten omdat het niet geregistreerd wordt.