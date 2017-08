Al meer dan één miljoen kippen afgemaakt in zaak besmette eieren

In Nederland zijn intussen al een tiental bedrijven geruimd vanwege de crisis met de besmette fipronil-eieren. Dat meldt het bedrijf dat als enige instaat voor het ruimen van pluimveebedrijven.

Ook in ons land zou al één bedrijf geruimd zijn, zo meldt deredactie.be. "Er zijn ongeveer 10 à 12 bedrijven die we inmiddels al hebben geruimd. Dat zijn ongeveer 300.000 à 350.000 kippen die we hebben geruimd, schat ik", zegt Johan van Rooij van Van Eck Bedrijfshygiëne B.V., het enige bedrijf dat in Nederland instaat voor het ruimen van pluimveebedrijven.

Inslapen "Zoals we nu gepland hebben zijn er nog een 30-tal bedrijven die we nog moeten doen. Dat gaat nog eens over 600.000 tot 1 miljoen kippen." aldus Van Rooij. Hij voegt er ook nog aan toe dat volgens hem de kippen niet lijden. "De stal wordt luchtdicht gemaakt, dan wordt er CO2 in gedaan en gaan de kippen slapen. Binnen een paar seconden zijn ze ook dood, want ze slapen eigenlijk gewoon in."

Economische motieven Het ruimen van de bedrijven gebeurt in de eerste plaats om economische redenen. Kippenboeren hebben in deze crisis met besmette eieren maar twee keuzes: ofwel kunnen ze hun bedrijf laten ruimen, ofwel kunnen ze wachten tot de te hoge concentraties van de giftige stof fipronil weer verdwenen zijn. "Dieren ruimen is de zwaarste oplossing", zegt Hennie de Haan van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders. "Maar iedereen probeert te redden wat er te redden valt."